Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети потребителям проданы товары на сумму 46 млрд 422,8 млн манатов, что на 3,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, в отчетном периоде населению проданы продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 25 млрд 359,1 млн манатов (рост на 1,3%), непродовольственные товары - на 21 млрд 63,7 млн ​​манатов (рост на 6,8%).

За 9 месяцев текущего года 50,4% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети пришлось на продовольственные товары, 4,2% - на напитки и табачные изделия, 13,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 5% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,3% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17% - на прочие непродовольственные товары.

За отчетный период в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 503,8 маната, в том числе 275,2 маната на продукты питания, напитки и табачные изделия, еще 228,6 маната - на непродовольственные товары.