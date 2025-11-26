РФ, Азербайджан и Иран подготовили меморандум по тарифам на западном маршруте МТК "Север–Юг"

Россия совместно с Азербайджаном и Ираном подготовила меморандум о формировании конкурентоспособных сквозных тарифных ставок по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) Север–Юг.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на 83-ем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

"Совместно с азербайджанскими и иранскими железными дорогами мы подготовили меморандум по формированию конкурентоспособных сквозных ставок по западному маршруту МТК Север–Юг. Это важный шаг для развития международной логистики и повышения эффективности перевозок по всему коридору", - сказал Белозёров.

По его словам, работа по развитию тарифной, цифровой и инфраструктурной кооперации вдоль коридора "Север–Юг" будет продолжена совместно со всеми заинтересованными железнодорожными администрациями СНГ.

"Для увеличения объемов перевозок, включая неконтейнерные грузы, реализуется план совместных действий между ОАО РЖД и Азербайджанскими железными дорогами. В этом году мы подписали соглашения об электронном обмене данными при оформлении перевозок. Это позволяет заменить бумажные технологии современными электронными накладными и другими документами. Аналогичная работа начата и с Ираном", - отметил он.

По словам Белозёрова, по восточной ветке МТК "Север-Юг" (связывает Россию и Индию через страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан - прим. ред.) уже подписан меморандум о двустороннем электронном обмене данными о состоянии и дислокации подвижного состава через туркмено-иранские железнодорожные пункты пропуска: "Рост грузоперевозок по этому направлению за январь–октябрь составил более чем в два раза".