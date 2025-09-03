Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-август, 2025)
Другие
- 03 сентября, 2025
- 17:06
Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 12 инвестиционных компаний по обороту за январь-август этого года.
Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет "Инвестиционная компания PASHA Capital" с показателем 28 млрд 391 млн 321 тыс. 734 манат.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций, AZN
|
1
|
Paşa Kapital
|
28 391 321 734
|
2
|
ABB-İnvest
|
23 978 267 440
|
3
|
CPM-İnvest
|
3 484 528 735
|
4
|
Assist Finance
|
3 082 856 211
|
5
|
Xalq Kapital
|
1 853 613 568
|
6
|
İnvest-Az
|
1 640 747 630
|
7
|
Unicapital
|
1 453 543 532
|
8
|
Capital Partners
|
917 018 444
|
9
|
Troni
|
529 487 091
|
10
|
CFI Financial
|
199 297 176
|
11
|
İnno Kapital
|
183 979 967
|
12
|
MFX Trading
|
148 514 416
Последние новости
17:51
Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕСДругие страны
17:49
Путин заявил, что никогда не исключал встречи с ЗеленскимДругие страны
17:38
Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократилисьФинансы
17:37
Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и РоссииДругие страны
17:34
Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее времяДругие страны
17:28
В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктурыИКТ
17:25
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке WorldFood Istanbul 2025Бизнес
17:22
ЦАХАЛ проводит рейд на юге ЛиванаДругие страны
17:15