Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-август, 2025)

Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 12 инвестиционных компаний по обороту за январь-август этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет "Инвестиционная компания PASHA Capital" с показателем 28 млрд 391 млн 321 тыс. 734 манат.