    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-август, 2025)

    • 03 сентября, 2025
    • 17:06
    Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-август, 2025)

    Бакинская фондовая биржа опубликовала рэнкинг входящих в ее состав 12 инвестиционных компаний по обороту за январь-август этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, список возглавляет "Инвестиционная компания PASHA Capital" с показателем 28 млрд 391 млн 321 тыс. 734 манат. 

    Инвестиционные компании

    Объем операций, AZN

    1

    Paşa Kapital

    28 391 321 734

    2

    ABB-İnvest

    23 978 267 440

    3

    CPM-İnvest

    3 484 528 735

    4

    Assist Finance

    3 082 856 211

    5

    Xalq Kapital

    1 853 613 568

    6

    İnvest-Az

    1 640 747 630

    7

    Unicapital

    1 453 543 532

    8

    Capital Partners

    917 018 444

    9

    Troni

    529 487 091

    10

    CFI Financial

    199 297 176

    11

    İnno Kapital

    183 979 967

    12

    MFX Trading

    148 514 416
    рэнкинг БФБ инвесткомпании Азербайджана
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-avqust, 2025)

