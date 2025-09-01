Решения ОБСЕ по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту признаны недействительными

Все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно официального роспуска Минской группы ОБСЕ.

"Таким образом, институты, созданные ранее с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, в новой ситуации, возникшей в результате его разрешения, признаны всеми государствами-участниками ОБСЕ ненужными, и их закрытие было официально оформлено", - говорится в заявлении.