Решения ОБСЕ по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту признаны недействительными
Другие
- 01 сентября, 2025
- 14:49
Все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно официального роспуска Минской группы ОБСЕ.
"Таким образом, институты, созданные ранее с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, в новой ситуации, возникшей в результате его разрешения, признаны всеми государствами-участниками ОБСЕ ненужными, и их закрытие было официально оформлено", - говорится в заявлении.
Последние новости
16:18
Фото
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:14
Фото
Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насажденияЭкология
16:09
Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"Финансы
16:03
Ильхам Алиев: Отмена виз между Азербайджаном и Китаем стимулирует развитие туризмаВнешняя политика
16:00
В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводствоАПК
15:55
На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствияПроисшествия
15:51
ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласноВнешняя политика
15:41
ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и АрменииВнешняя политика
15:32