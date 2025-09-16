Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям

    • 16 сентября, 2025
    • 15:32
    Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян осмотрели в Шуше расстрелянные армянскими оккупантами памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

    Как сообщает Report, президент ОАЭ был проинформирован о том, что в период оккупации армяне хотели вывезти эти скульптуры в Армению и переплавить. Благодаря вмешательству общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева скульптуры были выкуплены у Армении и доставлены в нашу страну. Скульптуры, хранившиеся некоторое время в Баку во дворе Музея искусств, после освобождения города Шуша от оккупации были возвращены на прежнее место.

    Лента новостей