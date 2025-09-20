Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
- 20 сентября, 2025
- 11:38
Президент Руанды Поль Кагаме, прибывший накануне с официальным визитом в Азербайджан, посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, президент Руанды прибыл на Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.
Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
