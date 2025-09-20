Президент: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в ДН
Другие
- 20 сентября, 2025
- 16:44
Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Руанды Полем Кагаме.
"Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку", - отметил также глава государства.
