Президент: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в ДН

Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Руанды Полем Кагаме.

"Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку", - отметил также глава государства.