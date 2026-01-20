Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Другие
    • 20 января, 2026
    • 17:21
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашей страной и ЕБРР, отмечено, что банк реализует в Азербайджане ряд успешных проектов. В этом контексте было подчеркнуто осуществление банком различных проектов в водном секторе в ряде регионов страны, в том числе Гяндже и Шеки, состоялись обсуждения по вопросу финансирования проектов, принятых в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по финансированию деятельности в секторе возобновляемой энергетики, обновления транспортной системы Нахчывана, проектов по обезвреживанию бытовых отходов в отдельных регионах страны.

    В ходе беседы говорилось о работе, проводимой государством в банковском секторе в Азербайджане, а также в области развития предпринимательства, создания эффективной инвестиционной среды для местных и иностранных бизнесменов.

    Ильхам Алиев Одиль Рено-Бассо ЕБРР Давос Давосский экономический форум
    Фото
    İlham Əliyev Davosda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with President of EBRD in Davos

    Последние новости

    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    17:39

    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Финансы
    17:35

    Украинский политолог: Январские события в Азербайджане были протестом против советского режима

    В регионе
    17:31

    Европарламент поддержал ускоренную процедуру выделения Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    17:25

    SOCAR и JBIC обсудили инициативы в области чистой энергии

    Энергетика
    17:22

    Fitch: Банковский сектор Азербайджана стал устойчивее доковидного уровня

    Финансы
    17:21
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Другие
    17:18

    Франция и Эстония проводят совместные военные учения

    Другие страны
    Лента новостей