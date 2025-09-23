Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
- 23 сентября, 2025
- 21:08
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 сентября встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
