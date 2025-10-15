Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Другие
    • 15 октября, 2025
    • 13:17
    Ильхам Алиев утвердил соглашение в рамках СНГ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с государствами-членами Содружества независимых государств (СНГ).

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

    Речь идет о "Соглашении о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики от 28 октября 2022 года.

