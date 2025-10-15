Ильхам Алиев утвердил соглашение в рамках СНГ
Другие
- 15 октября, 2025
- 13:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с государствами-членами Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.
Речь идет о "Соглашении о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики от 28 октября 2022 года.
Последние новости
14:10
Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсацииВ регионе
14:10
Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростьюИнфраструктура
14:08
СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара АсадаДругие страны
14:04
Фото
Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудияПроисшествия
13:59
Президент переходного периода Сирии прибыл в РФВ регионе
13:47
Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИМедиа
13:45
Новый глава МИД Казахстана посетит РоссиюВ регионе
13:42
В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыкаВнутренняя политика
13:42