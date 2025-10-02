Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Узбекистана, в свою очередь, направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.