Президент Азербайджана принял председателя парламента Хорватии
Другие
- 08 октября, 2025
- 12:59
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 октября принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.
