Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви принять участие в предстоящем Всемирном форуме по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

"В заключение, возвращаясь к сотрудничеству с Международным центром Низами Гянджеви, еще раз хочу поздравить его и выразить благодарность за вклад в успешное проведение COP29. Центр организовал более десятка панельных дискуссий и активно участвовал в работе конференции.

В этом году мы примем еще одно важное международное мероприятие - WUF13. Я приглашаю членов правления и всю команду центра принять активное участие в этом форуме. Надеюсь увидеть вас в Баку, чтобы продолжить наши обсуждения и внести вклад в общее дело мира, стабильности и безопасности в мире", - сказал президент.