Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Другие
    • 12 марта, 2026
    • 10:30
    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви принять участие в предстоящем Всемирном форуме по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

    "В заключение, возвращаясь к сотрудничеству с Международным центром Низами Гянджеви, еще раз хочу поздравить его и выразить благодарность за вклад в успешное проведение COP29. Центр организовал более десятка панельных дискуссий и активно участвовал в работе конференции.

    В этом году мы примем еще одно важное международное мероприятие - WUF13. Я приглашаю членов правления и всю команду центра принять активное участие в этом форуме. Надеюсь увидеть вас в Баку, чтобы продолжить наши обсуждения и внести вклад в общее дело мира, стабильности и безопасности в мире", - сказал президент.

    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум WUF13
    Azərbaycan Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərini WUF13-ə dəvət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Внешняя политика
    10:48

    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Внешняя политика
    10:44

    Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

    Внешняя политика
    10:40

    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

    Внешняя политика
    10:38

    Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны

    Внешняя политика
    10:30

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Другие
    10:27

    Президент: Международный центр Низами Гянджеви - один из ведущих международных институтов

    Внутренняя политика
    10:24

    Президент: Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов - в частности нефти и газа

    Энергетика
    10:23

    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Инфраструктура
    Лента новостей