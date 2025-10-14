Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века
- 14 октября, 2025
- 11:30
Карабах сегодня является не только символом нашей национальной гордости, но и формируется как пространство устойчивого развития XXI века.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).
