Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

Карабах сегодня является не только символом нашей национальной гордости, но и формируется как пространство устойчивого развития XXI века.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).