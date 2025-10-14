Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

    Другие
    • 14 октября, 2025
    • 11:30
    Президент Азербайджана: Карабах формируется как пространство устойчивого развития XXI века

    Карабах сегодня является не только символом нашей национальной гордости, но и формируется как пространство устойчивого развития XXI века.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).

    Ильхам Алиев Rebuild Karabakh-2025
    Azərbaycan Prezidenti: Qarabağ XXI əsrin dayanıqlı inkişaf məkanı kimi formalaşır
    President of Azerbaijan: Karabakh is evolving as a 21st-century area of sustainable development

    Последние новости

    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    11:36

    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей