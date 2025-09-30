Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие
    • 30 сентября, 2025
    • 22:49
    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом мирный план по Газе обеспечит прекращение огня, однако в нем есть детали, которые требуют прояснения и переговоров.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани.

    "План Трампа обеспечивает главную цель - прекращения войны, но в нем есть вопросы, требующие прояснения и переговоров", - сказал он, подчеркнув, что катарские и египетские посредники, передавая документ ХАМАС, "четко дали понять, что главная цель - остановить войну".

    По словам министра, вчера были представлены принципы плана, детали и способы реализации которого необходимо обсудить. Он отметил, что в частности уточнения требует вопрос вывода израильских войск.

    Глава МИД Катара выразил надежду, что "все конструктивно отнесутся к плану и воспользуются возможностью положить конец войне".

    Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу США.

    План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.

    МИД Катара мирный план по Газе Дональд Трамп вывод израильских войск

    Последние новости

    22:54

    Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с Ереваном

    В регионе
    22:49

    Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войну

    Другие
    22:33

    Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны

    В регионе
    22:13

    Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON Holding

    Инфраструктура
    22:07

    Трамп выразил уверенность в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    22:02

    Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в Бразилии

    COP29
    21:46

    В Турции четыре человека погибли при очистке колодца

    В регионе
    21:34

    Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлн

    Другие страны
    21:33

    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь президента Италии Серджо Маттареллы

    Внутренняя политика
    Лента новостей