Премьер Грузии и министр иностранных дел Армении встретились в Тбилиси
Другие
- 14 ноября, 2025
- 19:14
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Грузии с официальным визитом, был принят премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Новость дополняется
