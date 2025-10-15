Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга" от 18 июля 2018 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, численность сотрудников службы увеличена с 55 до 65 человек.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.