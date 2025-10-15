Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

    • 15 октября, 2025
    • 13:29
    Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга" от 18 июля 2018 года.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, численность сотрудников службы увеличена с 55 до 65 человек.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

