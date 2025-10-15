Увеличен штат Службы финансового мониторинга Азербайджана
Другие
- 15 октября, 2025
- 13:29
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга" от 18 июля 2018 года.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно документу, численность сотрудников службы увеличена с 55 до 65 человек.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
