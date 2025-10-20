Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    • 20 октября, 2025
    • 17:31
    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    Посольство Израиля в Азербайджане приняло у себя израильскую сборную по футболу среди ампутантов.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсети "Х".

    "Посольство Израиля в Азербайджане имело честь принимать израильскую футбольную команду ампутантов на ужин в резиденции посла после их успешного участия на турнире в Баку. Мы поздравили команду с впечатляющим выступлением и пожелали ей дальнейших успехов. Вчера команда достойно завершила турнир на втором месте - выдающееся достижение", - говорится в сообщении.

