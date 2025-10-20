Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов
- 20 октября, 2025
- 17:31
Посольство Израиля в Азербайджане приняло у себя израильскую сборную по футболу среди ампутантов.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в соцсети "Х".
"Посольство Израиля в Азербайджане имело честь принимать израильскую футбольную команду ампутантов на ужин в резиденции посла после их успешного участия на турнире в Баку. Мы поздравили команду с впечатляющим выступлением и пожелали ей дальнейших успехов. Вчера команда достойно завершила турнир на втором месте - выдающееся достижение", - говорится в сообщении.
🇮🇱⚽️🇦🇿— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) October 20, 2025
İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi, Bakıda keçirilən turnir çərçivəsində İsrail Əlillərdən ibarət Futbol Komandasını səfirin iqamətgahında şam yeməyinə qəbul etməkdən şərəf duydu.
Komandanı indiyədək göstərdikləri təsirli çıxış münasibətilə təbrik etdik və qarşıdakı… pic.twitter.com/Ka71hLWLD3