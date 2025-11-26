Польша выбрала шведскую Saab для поставки трех подводных лодок

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Другие
    • 26 ноября, 2025
    • 20:12
    Польша выбрала шведский концерн Saab для закупки трех подводных лодок в рамках многомиллиардной сделки, которая является ключевым элементом усилий Варшавы по укреплению своей обороноспособности в Балтийском море.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Как заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, предложение Швеции оказалось лучшим по всем критериям, срокам поставки, стоимости и эксплуатационным возможностям. Стоимость контракта оценивается примерно в 10 млрд злотых (2,73 млрд долларов). Швеция также обязалась закупить у Польши "некоторое вооружение в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве" и предоставить учебную субмарину для подготовки польских военных.

    Первую подлодку Варшава планирует получить в 2030 году, а завершить коммерческое оформление сделки - не позднее второго квартала 2026 года.

    Выбор подводных лодок A26 от Saab стал одним из крупнейших оборонных приобретений Польши в рамках программы "Орка" на фоне наращивания военных расходов после вторжения России в Украину.

    Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçib
    Poland chooses Sweden's Saab to supply it with three submarines

