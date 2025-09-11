Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью
Другие
- 11 сентября, 2025
- 19:28
Польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Беларусью порядка 40 тысяч солдат.
Как сообщает Report со ссылкой на TVPworld, об этом заявил замглавы минобороны республики Цезарий Томчик.
Он отметил, что данная мера станет "адекватным ответом" на начало российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Именно с этого [с военных учений] началась война в Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших военнослужащих", - сказал Томчик.
Напомним, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября.
