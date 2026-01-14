Политолог: Казахстану нужны альтернативные маршруты экспорта нефти

Альтернативные маршруты экспорта нефти, прежде всего нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и транскаспийские логистические цепочки, превращаются для Казахстана в стратегическую страховку на фоне уязвимости инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом казахстанскому бюро Report заявил политолог Аскар Джапаров.

По его словам, речь идет не о разовом использовании альтернативного маршрута, а о системном повышении устойчивости модели экспорта нефти в условиях атак беспилотниками (украинскими - ред.) на инфраструктуру КТК.

Эксперт отмечает, что ключевая роль в формировании альтернативных для Казахстана маршрутов экспорта нефти отводится Азербайджану: "Баку фактически выступает центральным узлом альтернативной архитектуры поставок, так как через его территорию проходит надежный, политически предсказуемый и технологически отработанный маршрут (нефтепровод БТД). Азербайджан уже обладает всей необходимой инфраструктурой - портовой, трубопроводной, железнодорожной и что, принципиально важно, имеет устойчивые партнерские отношения как с Казахстаном так и с западными энергетическими компаниями. Это делает азербайджанское направление не теоретической, а практической альтернативой".

Джапаров подчеркнул, что для Казахстана такие маршруты снижают критическую зависимость от одного экспортного направления. "Сам факт наличия работающей альтернативы, даже если ее объемы пока ограничены, уже меняет баланс. Это сигнал рынку и партнерам, что экспорт казахстанской нефти не является заложником одного маршрута или одного политического фактора", - отметил он.

При этом важно, что альтернативные направления сегодня дополняют КТК, но не заменяют его полностью. "Ограничения по объемам, необходимость дополнительных инвестиций в флот на Каспии, расширение портовых мощностей и согласование тарифов, все это требует времени и координации. Однако стратегический вектор уже задан. Расширение Транскаспийского маршрута (ТМТМ, Средний коридор) через Азербайджан - это не краткосрочная реакция на кризис, а долгосрочный курс на диверсификацию и энергетическую безопасность экспортной политики Казахстана", - добавил политолог.

Отметим, что по информации МИД Казахстана, три нефтяных танкера, ожидавшие погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск, 13 января подверглись атакам беспилотников.