Пилот "Астон Мартин": Приятно всегда быть на подиуме в гонках Формулы-1
Другие
- 18 сентября, 2025
- 14:40
Пилот "Астон Мартин" Ленс Стролл заявил, что подиум в гонках "Формулы-1" всегда приносит особое удовольствие.
Как сообщает Report, гонщик поделился мнением на пресс-конференции перед этапом в Баку.
"В течение трех дней на Гран-при происходит очень много событий. Мне нравился формат, который был несколько лет назад. Хотелось бы видеть больше спринтерских гонок в Формуле-1", - отметил Стролл.
Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.
