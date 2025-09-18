Пилот "Астон Мартин": Приятно всегда быть на подиуме в гонках Формулы-1

Пилот "Астон Мартин" Ленс Стролл заявил, что подиум в гонках "Формулы-1" всегда приносит особое удовольствие.

Как сообщает Report, гонщик поделился мнением на пресс-конференции перед этапом в Баку.

"В течение трех дней на Гран-при происходит очень много событий. Мне нравился формат, который был несколько лет назад. Хотелось бы видеть больше спринтерских гонок в Формуле-1", - отметил Стролл.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.