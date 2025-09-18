Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пилот "Астон Мартин": Приятно всегда быть на подиуме в гонках Формулы-1

    • 18 сентября, 2025
    • 14:40
    Пилот Астон Мартин: Приятно всегда быть на подиуме в гонках Формулы-1

    Пилот "Астон Мартин" Ленс Стролл заявил, что подиум в гонках "Формулы-1" всегда приносит особое удовольствие.

    Как сообщает Report, гонщик поделился мнением на пресс-конференции перед этапом в Баку.

    "В течение трех дней на Гран-при происходит очень много событий. Мне нравился формат, который был несколько лет назад. Хотелось бы видеть больше спринтерских гонок в Формуле-1", - отметил Стролл.

    Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

    Формула 1 "Астон Мартин" гонки пилот
    "Aston Martin"in pilotu: "Formula 1" yarışlarında həmişə podiumda olmaq xoşdur"
    Aston Martin driver: 'It's always a pleasure to be on Formula 1 podium'

