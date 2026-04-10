Омбудсмен Словакии ознакомился с деятельностью Центра мигрантов в Баку

Делегация во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским посетила Бакинский городской центр временного размещения нелегальных мигрантов.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Во время визита гостей сопровождали сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Замначальника ГМС, советник ГМС II степени Эльман Алиев подробно рассказал гостям о деятельности центров временного размещения, созданных в соответствии с современными стандартами, о правах и обязанностях лиц, помещенных в центры, правилах их размещения.

В ходе визита гости ознакомились с процессом приема и размещения мигрантов в центре, условиями содержания, жилыми корпусами и медицинскими кабинетами, зонами для встреч и отдыха, а также столовой. В ходе визита делегация также встретилась с лицами, находящимися в центре.