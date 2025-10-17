Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    • 17 октября, 2025
    • 18:32
    Обсуждены вопросы подготовки к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял гендиректора Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азера Байрамова.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи были рассмотрены деятельность и планы Центра труда, который является одним из специализированных организаций ОИС.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам текущего сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также подготовке к саммиту и другим мероприятиям высокого уровня, которые ОИС проведет в следующем году в нашей стране.

    Министр Джейхун Байрамов отметил тесные связи с организацией и подчеркнул, что созданный в Баку Центр труда будет способствовать развитию сотрудничества в рамках ОИС.

    Была выражена уверенность, что проделанная работа укрепит взаимодействие между странами-членами в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

    Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    İƏT-in gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Zirvə görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub

