Обсуждены вопросы подготовки к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году
- 17 октября, 2025
- 18:32
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял гендиректора Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азера Байрамова.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи были рассмотрены деятельность и планы Центра труда, который является одним из специализированных организаций ОИС.
Состоялся обмен мнениями по вопросам текущего сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, а также подготовке к саммиту и другим мероприятиям высокого уровня, которые ОИС проведет в следующем году в нашей стране.
Министр Джейхун Байрамов отметил тесные связи с организацией и подчеркнул, что созданный в Баку Центр труда будет способствовать развитию сотрудничества в рамках ОИС.
Была выражена уверенность, что проделанная работа укрепит взаимодействие между странами-членами в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.
Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.