Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале
- 22 ноября, 2025
- 10:29
Обнародовано состояние пострадавших от отравления дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку.
В ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре сообщили, что из 27 человек, госпитализированных в отделение неотложной медицинской помощи с диагнозом "отравление дымом", 20 пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.
В настоящее время лечение 7 человек продолжается в отделении токсикологии, состояние 6 из них оценивается как средней тяжести, а состояние одного несовершеннолетнего - как тяжелое.
Отметим, что во время происшествия погибли три человека.
