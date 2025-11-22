Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие
    • 22 ноября, 2025
    • 10:29
    Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале

    Обнародовано состояние пострадавших от отравления дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку.

    В ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре сообщили, что из 27 человек, госпитализированных в отделение неотложной медицинской помощи с диагнозом "отравление дымом", 20 пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

    В настоящее время лечение 7 человек продолжается в отделении токсикологии, состояние 6 из них оценивается как средней тяжести, а состояние одного несовершеннолетнего - как тяжелое.

    Отметим, что во время происшествия погибли три человека.

