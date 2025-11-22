Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале

Обнародовано состояние пострадавших от отравления дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку.

В ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре сообщили, что из 27 человек, госпитализированных в отделение неотложной медицинской помощи с диагнозом "отравление дымом", 20 пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время лечение 7 человек продолжается в отделении токсикологии, состояние 6 из них оценивается как средней тяжести, а состояние одного несовершеннолетнего - как тяжелое.

Отметим, что во время происшествия погибли три человека.