ОАЭ заявили о задержании связанной с "Хезболлах" и Ираном группировки
Другие
- 20 марта, 2026
- 03:41
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о нейтрализации группировки, связанной с ливанским движением "Хезболлах" и Ираном.
Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на Аппарат государственной безопасности ОАЭ.
Согласно сообщению, участники группы были задержаны в ходе операции.
"Аппарат государственной безопасности ликвидировал группировку, связанную с "Хезболлах" и Ираном, и арестовал ее участников", - говорится в заявлении.
По данным опубликованных агентством материалов, задержанных обвиняют в отмывании средств, подрыве экономики и создании угрозы национальной безопасности.
