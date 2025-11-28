Новая постановка Азербайджанского Академического музтеатра "Ты - король" сравнима с лучшими мюзиклами Бродвея

На сцене Азербайджанского Государственного Академического музыкального театра состоялась премьера мюзикла "Ты – король!", посвященного творчеству легендарного певца Элвиса Пресли, еще при жизни заслужившего славу короля рок-н-ролла.

Как сообщает Report, Элвис Аарон Пресли, чье имя навсегда вписано в музыкальную историю XX века, родился 8 января 1935 года в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Он стал одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки ХХ века. Соединив кантри и блюз, Пресли дал рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому обращался, начиная с первых записей в середине 1950-х годов, перепев на особый манер That"s All Right, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Hound Dog.

Его путь начался на студии Sun Records, где никому неизвестный Элвис в 1953 году за 8 долларов записал свою первую пластинку. Совсем скоро его назовут "Королем рок-н-ролла", а продажи его дисков превысят миллиард экземпляров. Более 150 альбомов получили золотой, платиновый и мультиплатиновый статус, десятки занимали лидирующие позиции в мировых хит-парадах. Пресли записал 786 песен, шесть из которых вошли в список "Песен, сформировавших рок-н-ролл". Журнал Rolling Stone поместил его на третье место среди величайших певцов всех времен, а сам артист снялся в 31 художественном фильме и занял 3-е место в списке "50 величайших артистов всех времен".

Однако за громкой славой скрывалась непростая судьба, полная трагедий и разочарований. Стремительный успех, ничем не мотивированные претензии, обвинения в "излишней сексуальности" - все это сопровождало Элвиса на протяжении короткой жизни. Его продюсер – "полковник" Том Паркер, заключал контракты без учета мнения "Короля". Бесконечные концерты и поездки усложняли и без того непростые взаимоотношения Пресли сначала с Присциллой – первой женой, а затем и с другими женщинами. Постоянные стрессы и прием препаратов, возможно, и стали причиной его ухода в 42 года. Неудивительно, что мировой кинематограф так часто обращается к непростой биографии и наследию Элвиса Пресли. О нем сняты десятки фильмов и сериалов. А песни из его репертуара используются в качестве саундтреков к сотням фильмов.

К творчеству "Короля рок-н-ролла" обратились и создатели мюзикла "Ты – король!", в котором использованы 18 хитов легендарного певца. Лирические и зажигательные композиции органично вплетены в драматургию спектакля, поставленного Алекпером Таги-заде по собственной пьесе. Для постановки созданы уникальные оркестровые версии всех хитов, благодаря которым настоящий рок-н-ролл исполняется симфоническим оркестром под руководством музыкального директора и дирижера Джавада Таги-заде.

Сложные взаимоотношения героев постановки, интриги и откровения находят продолжение в вокальных партиях и ярких танцевальных номерах. Невероятные голоса и потрясающая хореография балетмейстера Камиллы Алиевой создают атмосферу незабываемого праздника. Актерская энергия и полноценная работа хора под руководством хормейстера Вагифа Мастанова превращают постановку в масштабный музыкальный праздник, сравнимый с лучшими бродвейскими шоу. Актеры и музыканты не просто играют – они живут в этом спектакле, делясь эмоциями и переживаниями со зрителем.

Премьера доказала - у Азербайджанского Государственного Академического музыкального театра получилось стать "королями" мюзикла. Так решили зрители в три премьерных дня. А вот насколько легко "Королями" оставаться – покажет время!

Очередной показ спектакля состоится 6 декабря.

