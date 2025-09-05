Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала заявление МИД Египта, в котором выселение людей из сектора Газа назвали "красной линией" для Каира.

Об этом Report сообщает со ссылкой на израильский 12-й телеканал.

"МИД Египта предпочитает заключать в тюрьму жителей сектора Газа, которые хотят покинуть зону боевых действий, против их воли", - подчеркнули в канцелярии.

Ранее сегодня внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что выселение "означает уничтожение и конец палестинского вопроса".

"Нет никаких правовых, моральных или этических оправданий для выселения людей с их родных земель", - говорилось в документе.