Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа
Другие
- 05 сентября, 2025
- 21:09
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала заявление МИД Египта, в котором выселение людей из сектора Газа назвали "красной линией" для Каира.
Об этом Report сообщает со ссылкой на израильский 12-й телеканал.
"МИД Египта предпочитает заключать в тюрьму жителей сектора Газа, которые хотят покинуть зону боевых действий, против их воли", - подчеркнули в канцелярии.
Ранее сегодня внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что выселение "означает уничтожение и конец палестинского вопроса".
"Нет никаких правовых, моральных или этических оправданий для выселения людей с их родных земель", - говорилось в документе.
