Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

    Другие
    • 05 сентября, 2025
    • 21:09
    Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала заявление МИД Египта, в котором выселение людей из сектора Газа назвали "красной линией" для Каира.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на израильский 12-й телеканал.

    "МИД Египта предпочитает заключать в тюрьму жителей сектора Газа, которые хотят покинуть зону боевых действий, против их воли", - подчеркнули в канцелярии. 

    Ранее сегодня внешнеполитическое ведомство Египта заявило, что выселение "означает уничтожение и конец палестинского вопроса".

    "Нет никаких правовых, моральных или этических оправданий для выселения людей с их родных земель", - говорилось в документе.   

    Биньямин Нетаньяху израиле-палестинский конфликт нефть МИД Египта Египет
    Netanyahunun ofisi Misir XİN-in bəyanatına cavab verib

    Последние новости

    21:49

    Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги

    Другие страны
    21:35

    ЧМ-2026: Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана

    Футбол
    21:24

    Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €3 млрд

    ИКТ
    21:15
    Видео

    Посол Азербайджана в Иране анонсировал возобновление рейса Баку-Тегеран-Баку

    Инфраструктура
    21:09

    Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

    Другие
    20:52
    Фото
    Видео

    В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

    Происшествия
    20:43

    Словацкий премьер объяснил встречу с Путиным желанием ускорить мир в Украине

    Другие страны
    20:30

    В школах Нахчывана создаются 50 новых STEAM-кабинетов

    Наука и образование
    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    Лента новостей