    Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    • 07 октября, 2025
    • 15:51
    Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 10 октября.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi məlum olub

