Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Другие
- 07 октября, 2025
- 15:51
Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 10 октября.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.
