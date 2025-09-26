Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Национальный форум НПО выступил с заявлением в связи с Днем памяти

    • 26 сентября, 2025
    • 13:36
    Национальный форум НПО выступил с заявлением в связи с Днем памяти

    Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана распространил заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Как сообщает Report, в документе отмечается, что в этот день в 2020 году ВС Армении начали широкомасштабную провокацию, на которую азербайджанская армия ответила контрнаступлением - операцией "Железный кулак", завершившейся освобождением оккупированных территорий под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

    В заявлении говорится, что подвиг шехидов обеспечил восстановление исторической справедливости, изменил региональный баланс сил в пользу Азербайджана и оставил будущим поколениям наследие безопасности и развития: "Сегодня на освобожденных землях реализуется программа "Великого возвращения", проводятся масштабные восстановительные и строительные работы".

    В заявлении выражается глубокое уважение к памяти шехидов, подчеркивается, что НПО страны и впредь будут относиться к семьям шехидов как к священному достоянию нации.

