На трассе Баку-Губа столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие
Другие
- 06 сентября, 2025
- 09:01
На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.
Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.
