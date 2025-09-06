На трассе Баку-Губа столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.

Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.