    На трассе Баку-Губа столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

    • 06 сентября, 2025
    • 09:01
    На трассе Баку-Губа столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

    На участке автомобильной дороги Баку-Губа в Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, в аварии столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

    По предварительной версии, причиной инцидента стал разрыв шины грузовика.

    Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется.

    Лента новостей