Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Другие
    • 12 сентября, 2025
    • 03:47
    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружен на юго-востоке Польши, всего такие объекты найдены в 17 местах на территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    "17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай", - написала она в X.

    До этого сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны.

    Polşa DİN 17-ci PUA-nın tapıldığını bildirib

    Последние новости

    04:50

    Чемпион, бежавший из Европы: Во Франции был ужасный расизм

    Индивидуальные
    04:11

    Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

    Другие страны
    03:47

    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Другие
    03:26

    Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    03:08

    Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

    Другие
    02:36

    Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

    В регионе
    02:13

    Премьер Грузии считает, что отмена безвиза с ЕС будет контрпродуктивной мерой

    В регионе
    01:49
    Фото

    Проливные дожди в Кюрдамире вызвали ряд последствий

    Происшествия
    01:37

    Кобахидзе: Мы приняли Закон "О прозрачности", потому что столкнулись с попытками переворота

    В регионе
    Лента новостей