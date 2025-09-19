МВД обратилось к гражданам в связи с "Гран-при Азербайджана Формулы-1"
Другие
- 19 сентября, 2025
- 14:51
МВД призывает водителей и жителей Баку учитывать ограничения движения во время "Гран-при Азербайджана Формулы-1".
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства, в период действия ограничений полиция будет работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасное прибытие водителей и пешеходов к месту назначения, бесперебойное движение транспорта, а также безопасность на территории проведения гонки и в фан-зонах.
"Рекомендуем водителям и жителям столицы отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать указания полицейских, выступающих в качестве регулировщиков, и планировать поездки через альтернативные маршруты, минуя улицы и проспекты с ограничениями", - говорится в сообщении.
