Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    МВД обратилось к гражданам в связи с "Гран-при Азербайджана Формулы-1"

    Другие
    • 19 сентября, 2025
    • 14:51
    МВД обратилось к гражданам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1

    МВД призывает водителей и жителей Баку учитывать ограничения движения во время "Гран-при Азербайджана Формулы-1".

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства, в период действия ограничений полиция будет работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасное прибытие водителей и пешеходов к месту назначения, бесперебойное движение транспорта, а также безопасность на территории проведения гонки и в фан-зонах.

    "Рекомендуем водителям и жителям столицы отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать указания полицейских, выступающих в качестве регулировщиков, и планировать поездки через альтернативные маршруты, минуя улицы и проспекты с ограничениями", - говорится в сообщении.

    Гран-при Азербайджана Формула 1 МВД водители обращение
    Фото
    DİN "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib

    Последние новости

    15:50

    Наблюдательный совет Bank BTB будет переформирован

    Финансы
    15:45
    Фото

    F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды

    Формула 1
    15:44
    Фото

    Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    15:41

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    15:40

    Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами

    В регионе
    15:37
    Фото

    Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы

    Внешняя политика
    15:37
    Фото

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    15:34

    Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ

    Другие страны
    15:32

    Состоялся цикл мероприятий по случаю 2-й годовщины антитеррористической операции

    Армия
    Лента новостей