MÜTDA: Непогода в Азербайджане привела к снижению посещаемости школ

Неустойчивая погода, которая наблюдается в Азербайджане на протяжении последних двух суток, стала причиной частичного сокращения числа учащихся, посещающих образовательные учреждения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Отмечается, что все обращения, которые поступают в Агентство и его региональные отделения управления образованием, фиксируются и подвергаются тщательному анализу.

Кроме того, предпринимаются необходимые шаги по ликвидации последствий, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями, а также по обеспечению бесперебойного хода образовательного процесса в учебных заведениях.

"Невзирая на частичное снижение посещаемости со стороны учащихся, вызванное неустойчивой погодой, учебно-воспитательный процесс продолжается без перебоев. В связи с обильными осадками мы обращаемся к родителям, в особенности к родителям детей младшего школьного возраста, с просьбой не оставлять без присмотра своих детей по дороге на занятия. Также просим администрацию образовательных учреждений и родителей придерживаться необходимых мер безопасности", - отмечается в заявлении Госагентства.