Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

    Другие
    • 24 сентября, 2025
    • 22:31
    Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

    Панама продолжит обеспечивать нейтральность и эффективное функционирование Панамского канала, который навсегда останется собственностью страны.

    Как передает Report, об этом заявил президент центральноамериканской республики Хосе Рауль Мулино, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Панама вновь хотела бы отметить, что готова сохранить свою приверженность Договору о постоянном нейтралитете. Нейтралитет - это наиболее действенный механизм для защиты и безопасности нашего канала. Это глобальный актив. Открытый для всего мира нейтральный Панамский канал способствует комплексной международной торговле. Это канал, который всегда будет находиться в руках нашей страны", - заявил глава Панамы.

    Мулино отметил, что Панамский канал обслуживает 180 морских маршрутов 140 государств, по ним проходит 4% глобальной торговли. Он указал, что "Панама вложила собственные средства в расширение межокеанического маршрута, чтобы удовлетворить потребности судов больших размеров". "В ближайшее время страна намерена реализовать проект строительства водохранилища Рио-Индио для обеспечения населения водой и бесперебойного судоходства, а также для снижения рисков, связанных с засухами", - добавил Мулино.

    Панамский канал президент Панамы Генассамблея ООН
    Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaq

    Последние новости

    22:58
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:56
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:48

    Эрдоган намерен продвигать стамбульский процесс по урегулированию российско-украинского конфликта

    В регионе
    22:38

    Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 53 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Происшествия
    22:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:31

    Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

    Другие
    22:13
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:12

    Аш-Шараа: Сирия заинтересована в дипломатическом урегулировании с Израилем

    Другие страны
    22:09

    Минэнерго США: Уголь будет сохранять актуальность еще десятки лет

    Другие страны
    Лента новостей