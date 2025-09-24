Мулино: Панамский канал навсегда останется собственностью Панамы

Панама продолжит обеспечивать нейтральность и эффективное функционирование Панамского канала, который навсегда останется собственностью страны.

Как передает Report, об этом заявил президент центральноамериканской республики Хосе Рауль Мулино, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Панама вновь хотела бы отметить, что готова сохранить свою приверженность Договору о постоянном нейтралитете. Нейтралитет - это наиболее действенный механизм для защиты и безопасности нашего канала. Это глобальный актив. Открытый для всего мира нейтральный Панамский канал способствует комплексной международной торговле. Это канал, который всегда будет находиться в руках нашей страны", - заявил глава Панамы.

Мулино отметил, что Панамский канал обслуживает 180 морских маршрутов 140 государств, по ним проходит 4% глобальной торговли. Он указал, что "Панама вложила собственные средства в расширение межокеанического маршрута, чтобы удовлетворить потребности судов больших размеров". "В ближайшее время страна намерена реализовать проект строительства водохранилища Рио-Индио для обеспечения населения водой и бесперебойного судоходства, а также для снижения рисков, связанных с засухами", - добавил Мулино.