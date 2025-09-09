MRLab взял под контроль 112 доменов и 18 IP-адресов, использовавшихся для кибератак через Telegram

Госслужба специальной связи и информационной безопасности сообщила об очередном прогрессе в расследовании кибератак через мессенджер Telegram.

Как сообщили Report в ведомстве, расследование ведет Лаборатория анализа вредоносного программного обеспечения (MRLab) при Госслужбе.

MRLab уже взял под контроль 112 фейковых доменов и 18 IP-адресов, посредством которых велись кибератаки. Специалисты тщательно исследуют деятельность указанных ресурсов и оценивают степень их воздействия на пользователей.

Дополнительная информация по данному вопросу будет поэтапно публиковаться на официальном сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT), говорится в сообщении.