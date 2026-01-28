Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

Ереван сделал осознанный выбор в пользу мира и предпринимает последовательные шаги для стабилизации ситуации в Южном Кавказе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ПАСЕ.

По его словам, важным историческим событием стал Вашингтонский саммит мира 8 августа 2025 года, в ходе которого была подписана совместная декларация премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при участии президента США. Также стороны парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами, основанное на принципах суверенитета и территориальной целостности.

Мирзоян выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан и ратифицирован в ближайшие месяцы.

Глава армянского МИД подчеркнул, что для Армении обязательство перед гражданами и будущими поколениями означает выбор сотрудничества вместо конфронтации и развития вместо упадка. Он отметил, что гуманитарные меры играют ключевую роль в процессе примирения между обществами.

В завершение Мирзоян указал, что мир, как и демократия, требует постоянных усилий и защиты, и выразил благодарность Совету Европы за поддержку процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.