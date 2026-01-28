Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    • 28 января, 2026
    • 15:44
    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Ереван сделал осознанный выбор в пользу мира и предпринимает последовательные шаги для стабилизации ситуации в Южном Кавказе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ПАСЕ.

    По его словам, важным историческим событием стал Вашингтонский саммит мира 8 августа 2025 года, в ходе которого была подписана совместная декларация премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при участии президента США. Также стороны парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами, основанное на принципах суверенитета и территориальной целостности.

    Мирзоян выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан и ратифицирован в ближайшие месяцы.

    Глава армянского МИД подчеркнул, что для Армении обязательство перед гражданами и будущими поколениями означает выбор сотрудничества вместо конфронтации и развития вместо упадка. Он отметил, что гуманитарные меры играют ключевую роль в процессе примирения между обществами.

    В завершение Мирзоян указал, что мир, как и демократия, требует постоянных усилий и защиты, и выразил благодарность Совету Европы за поддержку процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Арарат Мирзоян
    Mirzоyan: Ermənistan Azərbaycanla sülhə sadiqdir
    Armenia hopes to sign peace treaty with Azerbaijan in coming months, says FM Mirzoyan

    Последние новости

    15:57

    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Другие страны
    15:47

    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:45
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:44

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    15:43

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Kультурная политика
    15:41
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Энергетика
    15:40

    В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

    В регионе
    15:40

    В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

    Финансы
    15:37

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    Лента новостей