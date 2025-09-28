Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 66 тыс. человек

    Число погибших палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 66 тысяч человек.

    Как передает Report, об этом Министерство здравоохранения сектора анклава.

    "Число погибших с 7 октября 2023 года достигло 66 005, за последние 24 часа погибло 79 человек", - говорится в заявлении ведомства.

    Ранее Армия Израиля сообщила, что за прошедшие сутки нанесла около 140 ударов с воздуха и усилила оперативный контроль в некоторых районах города Газа, где уже почти две недели ЦАХАЛ ведет интенсивное наступление.

    Свидетели и медики сообщают, что израильская танковая дивизия углубили свои наступления в районах Сабра, Тель-эль-Хава, Шейх-Радван и Аль-Насер, приближаясь к центру и западным районам города Газа. Сотни тысяч людей остаются в городе, несмотря на призывы Израиля покинуть его.

