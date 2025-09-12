Министр энергетики США: Венгрия и Словакия должны отказаться от энергоносителей РФ

Венгрии и Словакия должны полностью отказаться от закупок российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления министра энергетики США Криса Райта на мероприятии в Брюсселе.

Министр отметил, что Европе следует получать энергоресурсы от союзников, а не из России, и призвал также искать альтернативы российской атомной энергии.

"Мы хотим полностью заменить российский газ", - заявил Райт, подчеркнув, что США и все страны ЕС стремятся положить конец конфликту между Россией и Украиной.

По словам Райта, цель заключается в полном отказе от российского газа.

В Брюсселе Райт провел встречи с высокопоставленными представителями ЕС, где обсуждались пути увеличения поставок американского СПГ в Европу и др. вопросы, касающиеся ограничения операций стран Евросоюза с РФ.