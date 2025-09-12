Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Министр энергетики США: Венгрия и Словакия должны отказаться от энергоносителей РФ

    Другие
    • 12 сентября, 2025
    • 13:52
    Министр энергетики США: Венгрия и Словакия должны отказаться от энергоносителей РФ

    Венгрии и Словакия должны полностью отказаться от закупок российских энергоносителей.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления министра энергетики США Криса Райта на мероприятии в Брюсселе.

    Министр отметил, что Европе следует получать энергоресурсы от союзников, а не из России, и призвал также искать альтернативы российской атомной энергии.

    "Мы хотим полностью заменить российский газ", - заявил Райт, подчеркнув, что США и все страны ЕС стремятся положить конец конфликту между Россией и Украиной.

    По словам Райта, цель заключается в полном отказе от российского газа. 

    В Брюсселе Райт провел встречи с высокопоставленными представителями ЕС, где обсуждались пути увеличения поставок американского СПГ в Европу и др. вопросы, касающиеся ограничения операций стран Евросоюза с РФ.  

    США Венгрия Словакия Россия российско-украинская война Крис Райт

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей