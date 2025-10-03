Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Другие
    • 03 октября, 2025
    • 11:54
    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Одним из ключевых вызовов на рынках, подобных азербайджанскому, является необходимость диверсификации экономики и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, если на рынке есть только один производитель какого-либо продукта или услуги, это не способствует развитию здоровой конкуренции.

    "Важно наличие как минимум двух крупных игроков. Однако для формирования здоровой конкурентной среды это число должно быть больше. Наша цель - стимулировать производство новых продуктов и услуг, которые сегодня отсутствуют в экономике, и выводить их на рынок", - отметил он.

    Джаббаров добавил, что основной вопрос в этом направлении связан с тем, как регулировать эти рынки и как защищать интересы потребителей: "Все эти вызовы являются важными задачами, стоящими перед политикой в области конкуренции и регулирующими органами государства".

    форум конкуренции Микаил Джаббаров здоровая конкуренция
    İqtisadiyyat naziri: "Sağlam rəqabət üçün bazarda azı iki böyük oyunçunun olması vacibdir"

    Последние новости

    12:02

    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Другие страны
    11:56
    Фото

    В Брюсселе прошла выставка о минной проблеме Азербайджана

    Внешняя политика
    11:56

    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Энергетика
    11:54

    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Другие
    11:49

    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    Бизнес
    11:46

    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    В регионе
    11:45

    Микаил Джаббаров: Совмещение функций регулятора и участника рынка создает системные риски

    Бизнес
    11:44

    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Внешняя политика
    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    Лента новостей