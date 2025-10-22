Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против России

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    22 октября, 2025
    США объявят о существенном усилении санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или в четверг утром.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил журналистам министр финансов США Скотт Бессент в Белом доме в среду.

    По его словам, президент США Дональд Трамп объявит о значительном усилении новых санкций, связанных с Россией.

    "Вам придется подождать и увидеть, что это такое", - добавил он.

