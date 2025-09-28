Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США

    • 28 сентября, 2025
    • 10:21
    В Карибском море идет развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, что может привести к началу конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

    "В Карибском море сегодня нависла угроза конфликта, так как там происходит развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками", - сказал он.

    По словам министра, никто в зале ГА ООН не верит в предлог Вашингтона о том, что развертывание необходимо для борьбы с наркоторговлей.

    Как заявил Паррилья, Куба отвергает любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Куба США Генеральная Ассамблея ООН
    Kuba XİN başçısı: ABŞ hava və dəniz qüvvələrinin Karib dənizində yerləşdirilməsi münaqişəyə səbəb ola bilər

