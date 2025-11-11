Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Другие
    • 11 ноября, 2025
    • 20:36
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с недавними терактами в Исламабаде и Ване.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

    "Мы глубоко скорбим в связи с новостью о терактах в пакистанских городах Исламабаде и Ване, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

    Мы решительно осуждаем эти ужасные террористические акты и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, братскому пакистанскому народу и правительству. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Азербайджан полностью солидарен с Пакистаном в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в сообщении.

    МИД Азербайджана Пакистан теракт
    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Последние новости

    20:52

    Глава Минобороны: Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом

    Другие страны
    20:36

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами

    Другие
    20:33

    МИД Турции: Мы солидарны с Пакистаном в борьбе с терроризмом

    В регионе
    20:31

    Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

    В регионе
    20:11

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

    Другие
    20:08

    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Другие страны
    19:49

    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Индивидуальные
    19:29

    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    В регионе
    19:23

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведданными с США

    Другие страны
    Лента новостей