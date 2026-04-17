МЧС РФ: В Дагестане из-за паводков активизировались оползневые процессы

В ряде районов Дагестана (Россия) активизировались оползневые процессы.

Отмечается, что в некоторых селах есть угроза размытия фундамента. Жителей домов эвакуировали.

При этом, ведомство отмечает, что паводковая ситуация в регионе постепенно улучшается. Подтопленными из-за сильных дождей остаются 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог.

В МЧС отметили, что до сих пор всего принято 190 435 заявлений от пострадавшего населения. "В муниципальных образованиях работает 131 комиссия по оценке ущерба в составе почти 400 человек. Проведено обследование порядка 13 тыс. домовладений, работа продолжается", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В республике погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. человек.