    МЧС РФ: В Дагестане из-за паводков активизировались оползневые процессы

    17 апреля, 2026
    • 10:58
    МЧС РФ: В Дагестане из-за паводков активизировались оползневые процессы

    В ряде районов Дагестана (Россия) активизировались оползневые процессы.

    Как передает Report, об этом сообщает МЧС России.

    Отмечается, что в некоторых селах есть угроза размытия фундамента. Жителей домов эвакуировали.

    При этом, ведомство отмечает, что паводковая ситуация в регионе постепенно улучшается. Подтопленными из-за сильных дождей остаются 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог.

    В МЧС отметили, что до сих пор всего принято 190 435 заявлений от пострадавшего населения. "В муниципальных образованиях работает 131 комиссия по оценке ущерба в составе почти 400 человек. Проведено обследование порядка 13 тыс. домовладений, работа продолжается", - сообщили в министерстве.

    Отметим, что в конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В республике погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. человек.

