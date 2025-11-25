Марк Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече "коалиции желающих" по Украине, которая состоится сегодня.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Североатлантический альянс.

Встречу коалиции, в которой участвуют более 30 стран, совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Лидеры стран-участников коалиции обсудят последнюю ситуацию вокруг мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом.