    Марк Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих"

    • 25 ноября, 2025
    • 15:50
    Марк Рютте примет участие в заседании коалиции желающих

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече "коалиции желающих" по Украине, которая состоится сегодня.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Североатлантический альянс.

    Встречу коалиции, в которой участвуют более 30 стран, совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Лидеры стран-участников коалиции обсудят последнюю ситуацию вокруг мирного плана по Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

