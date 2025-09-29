Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 29 сентября, 2025
    • 16:07
    Путешествия между Мальдивами и Азербайджаном станут значительно проще благодаря подписанию нового соглашения, которое позволяет гражданам обеих стран наслаждаться безвизовым въездом и пребыванием до 90 дней.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье мальдивского туристического издания Maaldif.

    В статье отмечается, что безвиз распространяется на владельцев обычных паспортов, что создаст новые возможности для туризма, культурного обмена и укрепления связей между двумя государствами.

    "Для мальдивцев это открывает двери к исследованию исторических городов, богатой культуры и стремительно развивающегося туристического сектора Азербайджана без дополнительных формальностей. Аналогично, азербайджанским путешественникам теперь будет гораздо легче насладиться всемирно известными курортами Мальдивских островов, нетронутыми пляжами и прославленной индустрией гостеприимства", - пишет издание.

    Согласно статье, местные специалисты также считают упрощение процедур важным шагом для туристической отрасли страны: Мальдивы получат выгоду, принимая больше азербайджанских отдыхающих, ищущих премиальные островные впечатления. Ожидается, что посетители из Азербайджана дополнят существующие рынки Европы, Ближнего Востока и Азии, добавляя разнообразия в туристический портфель Мальдив.

    Соглашение также служит более широкой дипломатической цели, укрепляя двустороннее сотрудничество, торговлю и связи между народами, отмечает издание.

    "Сама поездка на Мальдивы стала значительно проще для туристов из Азербайджана и Центральной Азии благодаря новому интерлайн-партнерству между национальными авиаперевозчиками Maldivian и AZAL – оно позволяет путешественникам, прилетающим в Международный аэропорт Велана рейсами AZAL, беспрепятственно продолжить путь к 17 островным направлениям через обширную внутреннюю сеть Maldivian", - подытожили в Maaldif.

    Напомним, соглашение о безвизе было подписано 25 сентября по итогам переговоров главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с мальдивским коллегой Абдуллой Халилем на полях 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

    Мальдивы Азербайджан туризм безвизовый режим

