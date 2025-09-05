Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию

В Венесуэле отсутствуют плантации коки, нарколаборатории, и в ближайшее будет полностью перекрыт транзит наркотиков через территорию республики.

Как передает Report, об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Согласно докладам ООН и ряда стран, отражающим действительное положение дел и поддающимся экспертной проверке, территория Венесуэлы свободна от плантаций коки, лабораторий по производству кокаина, и в скором времени мы полностью перекроем транзит наркотиков", - сообщил Мадуро.

Венесуэльский лидер сообщил, что 87% кокаина, поступающего из Южной Америки, переправляются из Колумбии, Эквадора и Перу через Тихий океан, 8% - через Карибское побережье колумбийского департамента Гуахира и только 5% наркоторговцы пытаются провезти через территорию Венесуэлы, 70% из которых изымается. Мадуро заявил, что за последние годы были "нейтрализованы 402 самолета, которые использовались для наркотрафика", и в ближайшее время Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию.