Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии США
Другие
- 19 января, 2026
- 03:59
Возможное согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии будет являться катастрофическим сигналом для Украины.
Как передает Report, об этом пишет британская газета Guardian.
"Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", - сказано в публикации.
Также в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатией, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, свидетельствует о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.
Последние новости
03:59
Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии СШАДругие
03:46
Число жертв при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании удвоилосьДругие страны
03:07
Стало известно, кто выйдет во второй тур президентских выборов в Португалии - ОБНОВЛЕНО - 2Другие страны
02:22
Определился победитель Кубка африканских наций по футболуФутбол
02:18
Президент Совета Евросоюза созывает экстренный саммит по ГренландииДругие страны
01:58
YPG/SDG заявили об отказе роспуска коалицииДругие страны
01:42
ВВС Израиля получили три новых американских истребителя F-35Другие страны
01:10
Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-ШарааВ регионе
00:32