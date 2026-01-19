Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Другие
    • 19 января, 2026
    • 03:59
    Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Возможное согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии будет являться катастрофическим сигналом для Украины.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета Guardian.

    "Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", - сказано в публикации.

    Также в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатией, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, свидетельствует о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.

    Лондон Великобритания Гренландия Украина российско-украинская война

    Последние новости

    03:59

    Лондон предупредил Киев о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Другие
    03:46

    Число жертв при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании удвоилось

    Другие страны
    03:07

    Стало известно, кто выйдет во второй тур президентских выборов в Португалии - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    02:22

    Определился победитель Кубка африканских наций по футболу

    Футбол
    02:18

    Президент Совета Евросоюза созывает экстренный саммит по Гренландии

    Другие страны
    01:58

    YPG/SDG заявили об отказе роспуска коалиции

    Другие страны
    01:42

    ВВС Израиля получили три новых американских истребителя F-35

    Другие страны
    01:10

    Эрдоган выразил поддержку Ахмеду аш-Шараа

    В регионе
    00:32

    Зеленский рассказал о переговорах с США во Флориде

    Другие страны
    Лента новостей