Возможное согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии будет являться катастрофическим сигналом для Украины.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Guardian.

"Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", - сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатией, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, свидетельствует о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.