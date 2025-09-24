Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства в Нью-Йорке

    Учредитель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева 23 сентября посетили Музей современного искусства (Museum of Modern Art-MoMA) в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, Лейле Алиевой и Арзу Алиевой была предоставлена информация о музее.

    Было отмечено, что здесь с 1929 года хранятся и демонстрируются самые ценные произведения искусства мира.

    Музей, созданный при поддержке семьи Рокфеллеров, сегодня является одной из самых престижных мировых арт-площадок. В коллекции музея представлены не только картины, но и фотографии, скульптуры, архитектурные проекты, фильмы и даже электронные медиа-работы. Здесь можно увидеть знаменитые во всем мире произведения таких мастеров, как Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол и Анри Матисс. Библиотека и архивный отдел музея – бесценный источник для исследователей. Тысячи книг, коллекция файлов и документов превратили музей и в научный центр.

