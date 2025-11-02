Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем

    02 ноября, 2025
    Kyodo: Такаити выразила надежду на углубление сотрудничества с Тайванем

    Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила бывшему зампредседателя Исполнительного юаня (высшего органа исполнительной власти) Тайваня Линь Синьи о надежде на углубление сотрудничества, что вызвало протест Пекина.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    В соцсети X Такаити выложила фото рукопожатия с Линь Синьи во время встречи на полях саммита экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Фото она сопроводила подписью: "Надеюсь, что практическое сотрудничество Японии и Тайваня будет углубляться". За день до этого японский премьер встречалась на саммите АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Позднее МИД Китая, как передает Kyodo, опубликовал заявление с выражением протеста японской стороне. В Пекине отметили, что этот шаг Такаити "серьезно нарушает принцип "одного Китая", и призвали не вмешиваться во внутренние дела.

    Такаити за время своей политической деятельности до избрания на пост лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии и премьера страны была активным сторонником развития связей с Тайванем. Это наряду с другими ее подходами к политике в отношении Китая вызывало серьезные опасения относительно того, как будут складываться отношения Токио и Пекина при администрации Такаити.

